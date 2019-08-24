В Финляндии выбрали чемпиона мира по игре на воображаемой гитаре

Американец Роб "Маркиз" Мессел завоевал первое место на чемпионате мира по игре на воображаемой гитаре, который состоялся в финском городе Оулу.

«Американец Роб «Маркиз» Мессел (Rob «The Marquis» Messel) получил наибольшее количество баллов — 34,7 — и завоевал титул чемпиона этого года, выступив перед аудиторией в 3 тыс. человек на Рыночной площади в Оулу. Он принимает участие в конкурсе в третий раз», — цитирует РИА Новости организаторов.

Участники чемпионата имитируют движения игры на гитаре, используя своё воображение. Конкурс проводится с 1996 года.

В 2015 году победителем конкурса стал россиянин Кирилл Блюменкранц.