Скончался заслуженный артист России Виктор Власов

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В Москве на 66-м году жизни скончался заслуженный артист России Виктор Власов.
Скончался заслуженный артист России Виктор Власов
  • © Пресс-служба Театра им.Маяковского

«С прискорбием сообщаем, что 22 августа ушёл из жизни заслуженный артист России Виктор Власов. Мы приносим соболезнования родным и близким Виктора Васильевича. Светлая вечная память!» — говорится в сообщении на сайте Московского академического театра имени Маяковского.

Прощание с артистом состоится 24 августа.

Виктор Власов играл в спектаклях «Аристократы», «Проводы», «Трамвай «Желание», «Беседы с Сократом», «Ревизор».

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