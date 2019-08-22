Скончался заслуженный артист России Виктор Власов

В Москве на 66-м году жизни скончался заслуженный артист России Виктор Власов.

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«С прискорбием сообщаем, что 22 августа ушёл из жизни заслуженный артист России Виктор Власов. Мы приносим соболезнования родным и близким Виктора Васильевича. Светлая вечная память!» — говорится в сообщении на сайте Московского академического театра имени Маяковского. Прощание с артистом состоится 24 августа. Виктор Власов играл в спектаклях «Аристократы», «Проводы», «Трамвай «Желание», «Беседы с Сократом», «Ревизор».