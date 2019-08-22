Музыкант Борис Гребенщиков рассказал о работе над новым материалом, сообщает НСН.

«У нас всё время идёт работа над новым материалом, потому что всё время появляются новые песни, с которыми надо что-то делать», — заявил он.

По его словам, материала уже набралось на два альбома.

Гребенщиков также отметил, что отпуска у него не будет, поскольку скоро он уезжает микшировать песни на новую пластинку и собирается заниматься этим весь август.

Ранее сын лидера группы «Кино» Виктора Цоя — Александр — в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о своём новом альбоме.