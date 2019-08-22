Фестиваль «Сон в летнюю ночь» состоится 24 и 25 августа в Подмосковье

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Фестиваль «Сон в летнюю ночь» состоится 24 и 25 августа в подмосковном посёлке Дубровицы, сообщает телеканал «360».
Фестиваль «Сон в летнюю ночь» состоится 24 и 25 августа в Подмосковье
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Программа объединяет все жанры искусства. Запланированы театральные представления в формате опен-эйр, концерты в органном зале культурного центра «Дубровицы», выставка художника Владимира Сиухова.

Завершится фестиваль программами народного артиста России Евгения Князева и виолончелиста, заслуженного артиста России Александра Князева.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что фестиваль Чехии пройдёт 24 и 25 августа в Москве.

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