Фестиваль «Сон в летнюю ночь» состоится 24 и 25 августа в Подмосковье

Фестиваль «Сон в летнюю ночь» состоится 24 и 25 августа в подмосковном посёлке Дубровицы, сообщает телеканал «360».

© midsummernightsdream.ru

Программа объединяет все жанры искусства. Запланированы театральные представления в формате опен-эйр, концерты в органном зале культурного центра «Дубровицы», выставка художника Владимира Сиухова. Завершится фестиваль программами народного артиста России Евгения Князева и виолончелиста, заслуженного артиста России Александра Князева. Ранее «Дни.ру» сообщали, что фестиваль Чехии пройдёт 24 и 25 августа в Москве.