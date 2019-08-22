В Москве проведут внеочередную акцию «День без турникетов»

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В столице проведут внеочередную акцию «День без турникетов», сообщает сайт «Москва 24». Она запланирована на 23 и 24 августа.
В Москве проведут внеочередную акцию «День без турникетов»
  • © mos.ru

Будут работать десять площадок. Программа предусматривает экскурсии и мастер-классы.

«На прошедшем «Дне без турникетов» мы увидели повышенный спрос со стороны москвичей и приняли решение организовать внеочередную акцию. По итогам августовского мероприятия более 5 тыс. человек смогли познакомиться с новыми технологиями и предприятиями города», — заявил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Акция может собрать более 2 тыс. человек, передаёт портал мэра и правительства со ссылкой на организаторов.

Ранее НСН сообщала, что третья в 2019 году акция «День без турникетов» прошла 16—18 мая.

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