Кузнечный цех бывшего завода «Новый Лесснер» в Петербурге стал памятником регионального значения
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В настоящее время здание используют для административных нужд.
Ценность объекта обусловлена сохранностью большинства подлинных конструктивных элементов.
Здание нового кузнечного цеха было построено в 1928 году. Автор проекта — архитектор Лев Шишко.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Петербурге признали объектом культурного наследия доходный дом Александра Шульгина на Кирочной улице.