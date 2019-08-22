Кузнечный цех бывшего завода «Новый Лесснер» в Петербурге стал памятником регионального значения

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Кузнечный цех бывшего завода «Новый Лесснер» в Санкт-Петербурге попал в единый реестр памятников регионального значения. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.
Кузнечный цех бывшего завода «Новый Лесснер» в Петербурге стал памятником регионального значения
  • © пресс-служба КГИОП

В настоящее время здание используют для административных нужд.

Ценность объекта обусловлена сохранностью большинства подлинных конструктивных элементов.

Здание нового кузнечного цеха было построено в 1928 году. Автор проекта — архитектор Лев Шишко.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Петербурге признали объектом культурного наследия доходный дом Александра Шульгина на Кирочной улице.

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