Спасатели предупредили о сохранении высокой пожароопасности в Новосибирской области

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Спасатели предупредили о сохранении высокой пожарной опасности в Новосибирской области, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.
Спасатели предупредили о сохранении высокой пожароопасности в Новосибирской области
  • РИА Новости

По прогнозу, в пятницу, 23 августа, в Кыштовском, Убинском, Каргатском, Здвинском и Кочковском районах будет пожароопасность четвёртого класса, а в Барабинском и Ордынском — пятого.

Также стало известно, что в Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности из-за жары, сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на городскую администрацию.

Как прогнозируют синоптики, во второй половине дня 22 августа и 23 августа в южных и восточных районах области возможна жара до +40 °С.

Режим действует до утра 24 августа.

Ранее в Краснодаре предупредили о жаре до +39 °С.

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