Спасатели предупредили о грозах с усилением ветра до 15 м/с в Карелии

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Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Карелии, сообщает Karelinform.ru со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.
Спасатели предупредили о грозах с усилением ветра до 15 м/с в Карелии
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22 августа на территории республики возможны дожди, местами сильные. Днём в отдельных районах (преимущественно в центральной и южной части) ожидаются грозы с усилением ветра до 15 м/с.

Непогоду прогнозируют и в Красноярском крае. Днём в пятницу, 23 августа, в центральных и южных районах возможны проливные дожди, сильные ливни, грозы, крупный град, а также шквалистое усиление ветра с порывами до 15—20 м/с. Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.

Граждан призвали проявлять внимательность и осторожность.

Ранее в Краснодаре предупредили о жаре до +39 °С.

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