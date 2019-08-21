В Третьяковке рассказали о судьбе «Чёрного квадрата» Малевича

Гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в беседе с «Известиями» рассказала о судьбе «Чёрного квадрата» Казимира Малевича.

«В постоянной экспозиции всегда висел один — первый, 1915 года. В последний раз он уезжал в 2003 году на выставку «Супрематизм Малевича» в Музей Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке. С тех пор картина не покидала Третьяковку и покидать не будет», — заявила она.

По её словам, дело не в сохранности работы — это одно из важнейших произведений мирового искусства, и галерея больше не намерена его «отпускать».

Если говорить о варианте 1929 года, то Трегулова не исключила его участия во внешних выставках.

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