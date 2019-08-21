В Третьяковке рассказали о реконструкции здания на Крымском Валу

Гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в беседе с «Известиями» рассказала о реконструкции здания на Крымском Валу.

«Мы заканчиваем работы по обследованию западного крыла, скоро у нас будет достаточно полная картина, которая станет отправной точкой для предложения новых конструктивных решений: расположение лестниц, эскалаторов, конфигурации выставочных пространств и так далее», — заявила она.

По её словам, проектирование делается на спонсорские средства. Сроки, в которые музей подойдёт к самой реконструкции, зависят от разных обстоятельств, но главное — Третьяковка должна получить хранилище, куда можно будет перевезти коллекции и сделать небольшие временные экспозиции.

«В здании на Кадашёвской набережной, которое сейчас строится, мы планируем сделать что-то вроде дайджеста постоянной экспозиции. Скорее всего, на одном этаже. А на втором — будем показывать масштабные выставки», — сообщила Трегулова.

Она пояснила, что здание на Крымском Валу будет полностью закрыто. Пока планируется, что с 2023 по 2027 или 2028 год.

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