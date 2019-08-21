Хилари Суэнк рассказала о своих премиях «Оскар»

Актриса Хилари Суэнк в беседе с kp.ru рассказала о своих премиях «Оскар».

«Вообще-то я до сих пор не могу поверить в то, что у меня есть даже один «Оскар» — не то что два. Когда ты делаешь то, что тебе и так нравится делать, — это уже подарок и награда, а когда ты получаешь за это самый престижный приз в мире, это как-то вообще…» — заявила она.

По словам Суэнк, она не может объяснить, чем отличались для неё эти победы, поскольку они ощущались одинаково.

В 2000 году актриса получила «Оскар» за роль в фильме «Парни не плачут», в 2005-м — за роль в ленте «Малышка на миллион».

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что актёр Мадс Миккельсен приедет в Москву в октябре на фестиваль поп-культуры Comic Con Russia.