Хилари Суэнк рассказала о своих премиях «Оскар»

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Актриса Хилари Суэнк в беседе с kp.ru рассказала о своих премиях «Оскар».
Хилари Суэнк рассказала о своих премиях «Оскар»
  • Reuters

«Вообще-то я до сих пор не могу поверить в то, что у меня есть даже один «Оскар» — не то что два. Когда ты делаешь то, что тебе и так нравится делать, — это уже подарок и награда, а когда ты получаешь за это самый престижный приз в мире, это как-то вообще…» — заявила она.

По словам Суэнк, она не может объяснить, чем отличались для неё эти победы, поскольку они ощущались одинаково.

В 2000 году актриса получила «Оскар» за роль в фильме «Парни не плачут», в 2005-м — за роль в ленте «Малышка на миллион».

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что актёр Мадс Миккельсен приедет в Москву в октябре на фестиваль поп-культуры Comic Con Russia.

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