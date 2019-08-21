При крушении вертолёта в Греции погиб создатель Музея русской иконы

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Основатель Музея русской иконы, предприниматель и меценат Михаил Абрамов погиб в результате падения вертолёта в Греции. Об этом рассказал его соратник и бывший сотрудник музея Сергей Брюн.
При крушении вертолёта в Греции погиб создатель Музея русской иконы
  • © pixabay.com

«Это мне подтвердил его личный помощник. Есть люди, которые связывались с его семьёй, есть люди, которые общались с директором музея. К сожалению, сомнений нет, он погиб», — приводит его слова РИА Новости.

Михаил Абрамов начал коллекционировать иконы в начале 2000-х годов. Позднее открыл первый частный Музей русской иконы. 

Ранее в посольстве России сообщили о гибели двух россиян при падении вертолёта около греческого острова Порос.

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