При крушении вертолёта в Греции погиб создатель Музея русской иконы
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«Это мне подтвердил его личный помощник. Есть люди, которые связывались с его семьёй, есть люди, которые общались с директором музея. К сожалению, сомнений нет, он погиб», — приводит его слова РИА Новости.
Михаил Абрамов начал коллекционировать иконы в начале 2000-х годов. Позднее открыл первый частный Музей русской иконы.
Ранее в посольстве России сообщили о гибели двух россиян при падении вертолёта около греческого острова Порос.