При крушении вертолёта в Греции погиб создатель Музея русской иконы

Основатель Музея русской иконы, предприниматель и меценат Михаил Абрамов погиб в результате падения вертолёта в Греции. Об этом рассказал его соратник и бывший сотрудник музея Сергей Брюн.

«Это мне подтвердил его личный помощник. Есть люди, которые связывались с его семьёй, есть люди, которые общались с директором музея. К сожалению, сомнений нет, он погиб», — приводит его слова РИА Новости.

Михаил Абрамов начал коллекционировать иконы в начале 2000-х годов. Позднее открыл первый частный Музей русской иконы.

Ранее в посольстве России сообщили о гибели двух россиян при падении вертолёта около греческого острова Порос.