Группа «Пилот» намерена выпустить переиздание альбома «Рыба, крот и свинья»

Группа «Пилот» собирается выпустить переиздание альбома «Рыба, крот и свинья», которому в 2019 году исполнилось 15 лет. Об этом сообщает НСН.

«Я открою тайну: если у нас всё получится, мы издадим двойной альбом — переиздание «Рыба, крот и свинья». В нём будет две пластинки. Одна — классическая, 15-летней давности, а вторая — это концертные записи 2019 года, где мы всё это играем вживую», — заявил музыкант Илья Чёрт.

По его словам, группа хочет, чтобы можно было услышать разницу, как их песни звучали тогда и как звучат сейчас.

Ранее сын лидера группы «Кино» Виктора Цоя Александр в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о своём новом альбоме.