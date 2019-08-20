Группа «Пилот» намерена выпустить переиздание альбома «Рыба, крот и свинья»

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Группа «Пилот» собирается выпустить переиздание альбома «Рыба, крот и свинья», которому в 2019 году исполнилось 15 лет. Об этом сообщает НСН.
Группа «Пилот» намерена выпустить переиздание альбома «Рыба, крот и свинья»
  • @pilot_spb_ru / Instagram

«Я открою тайну: если у нас всё получится, мы издадим двойной альбом — переиздание «Рыба, крот и свинья». В нём будет две пластинки. Одна — классическая, 15-летней давности, а вторая — это концертные записи 2019 года, где мы всё это играем вживую», — заявил музыкант Илья Чёрт.

По его словам, группа хочет, чтобы можно было услышать разницу, как их песни звучали тогда и как звучат сейчас.

Ранее сын лидера группы «Кино» Виктора Цоя Александр в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о своём новом альбоме.

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