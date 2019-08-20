В Крыму разработали шесть горных автомаршрутов для туристов
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- РИА Новости
Речь идёт об автомобильных маршрутах, которые позволят посетить такие достопримечательности, как Долина привидений, пещерный город Бакла, город-крепость Мангуп-Кале, Бирюзовое озеро, Чуфут-Кале и Тепе-Кермен.
Кроме того, совместно с представителями турбизнеса Минприроды готовит научное обоснование 14 маршрутов по особо охраняемым природным территориям и территориям лесного фонда республики. Их представят в первой декаде сентября.
Ранее Newinform сообщал, что стали известны самые популярные города России для пешеходных прогулок.