Спасатели предупредили о жаре до +42 ºС в Волгоградской области

Спасатели предупредили о жаре в южной части Волгоградской области. Такая погода ожидается с 20 по 23 августа.

Об этом сообщает NovostiVolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

По прогнозу, температура воздуха поднимется до +40...+42 ºС.

Гражданам рекомендовали соблюдать меры безопасности, в том числе не разжигать костры и не допускать попадания огня на сухую растительность.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Главное управление МЧС России по Республике Татарстан объявило штормовое предупреждение с 18:00 19 августа до 18:00 20 августа.