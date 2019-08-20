Спасатели предупредили о жаре до +42 ºС в Волгоградской области
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- РИА Новости
Об этом сообщает NovostiVolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
По прогнозу, температура воздуха поднимется до +40...+42 ºС.
Гражданам рекомендовали соблюдать меры безопасности, в том числе не разжигать костры и не допускать попадания огня на сухую растительность.
Ранее «Реальное время» сообщало, что Главное управление МЧС России по Республике Татарстан объявило штормовое предупреждение с 18:00 19 августа до 18:00 20 августа.