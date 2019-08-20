Британский актёр Эдди Марсан рассказал о съёмках в российском фильме «Эбигейл»

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Британский актёр Эдди Марсан в беседе с «Известиями» рассказал о съёмках в российском фильме «Эбигейл» Александра Богуславского.
Британский актёр Эдди Марсан рассказал о съёмках в российском фильме «Эбигейл»
  • Reuters

«Меня заинтересовал сценарий и понравилась эстетика эскизов, которые мне прислал наш режиссёр Саша. Но больше всего в этой истории меня привлекала возможность поработать с русской съёмочной группой и русскими актёрами», — заявил он.

Как отметил Марсан, у него интернациональная карьера, ему очень хотелось бы узнать, на что похож кинопроцесс в России.

По словам артиста, в новой ленте есть свой дух, то, что выделяет её среди других, есть правильная подача, которая его привлекла.

«Режиссёр решил эту историю в особой эстетике, и она должна очаровать зрителя», — добавил он.

Ранее режиссёр фильма «Бык» Борис Акопов в беседе с ФАН рассказал о новых проектах.

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