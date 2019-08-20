Петербург попал в рейтинг самых тусовочных городов мира

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Санкт-Петербург попал в рейтинг самых тусовочных городов мира по версии издания Lonely Planet, сообщают «Известия». Он занял четвёртую строчку.
Петербург попал в рейтинг самых тусовочных городов мира
  • РИА Новости

Первое место эксперты отдали Белграду. Столица Сербии удостоилась звания города с лучшими вечеринками 10 лет назад и с тех пор ни разу его не потеряла.

Далее следуют Плая-дель-Кармен (Мексика) и Сингапур.

В первую десятку также попали Токио, Сеул, Стамбул, Бангкок, Буэнос-Айрес и мексиканский Кабо-Сан-Лукас.

Ранее глава Национальной ассоциации по развитию туризма Карен Гончаров в беседе с Nation News прокомментировал список самых безопасных для путешествий регионов России.

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