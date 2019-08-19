Режиссёр фильма «Бык» рассказал о новых проектах

Режиссёр фильма «Бык» Борис Акопов в беседе с ФАН рассказал о новых проектах.

«Я работаю параллельно над двумя проектами. Один из них действительно про Великую Отечественную, а второй — про современность. Сейчас я всё больше погружаюсь в современный проект. Я, честно говоря, оставил на будущее фильм про Великую Отечественную», — заявил он.

Режиссёр не стал приводить подробности, каким конкретно современным событиям и героям будет посвящена его новая работа.

Как пояснил Акопов, сценарий ещё сырой и в процессе производства ещё многое изменится.

Лента «Бык» получила главный приз на фестивале «Кинотавр-2019».

Ранее актриса и режиссёр Елена Цыплакова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru оценила состояние современного кино.