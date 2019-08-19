В Петербурге умер заслуженный артист России Михаил Романов

В Петербурге в возрасте 68 лет скончался заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов. Об этом сообщили ТАСС в Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича.

«Михаил Борисович скоропостижно скончался вчера. Это был прекрасный человек. Для оркестра это, безусловно, тяжёлая утрата. Кроме прекрасных человеческих качеств, он был заслуженным работником и высоким профессионалом», — цитирует представителя пресс-службы учреждения агентство.

Уточняется, что Романов состоял в штате академического симфонического оркестра филармонии и коллектив артиста выразил готовность принять участие в похоронах и взять на себя часть расходов.

По данным Пятого канала, тело музыканта под окнами квартиры обнаружила его супруга.

По информации телеканала, незадолго до смерти Михаил Романов был вынужден уволиться с работы по состоянию здоровья и находился в состоянии депрессии.

5 августа после продолжительной болезни умер народный артист России, композитор и автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.