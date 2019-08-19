В Петербурге умер заслуженный артист России Михаил Романов
- © Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова
«Михаил Борисович скоропостижно скончался вчера. Это был прекрасный человек. Для оркестра это, безусловно, тяжёлая утрата. Кроме прекрасных человеческих качеств, он был заслуженным работником и высоким профессионалом», — цитирует представителя пресс-службы учреждения агентство.
Уточняется, что Романов состоял в штате академического симфонического оркестра филармонии и коллектив артиста выразил готовность принять участие в похоронах и взять на себя часть расходов.
По данным Пятого канала, тело музыканта под окнами квартиры обнаружила его супруга.
По информации телеканала, незадолго до смерти Михаил Романов был вынужден уволиться с работы по состоянию здоровья и находился в состоянии депрессии.
5 августа после продолжительной болезни умер народный артист России, композитор и автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.