Международный фестиваль фейерверков пройдёт в Москве 17 и 18 августа
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- РИА Новости
Тема этого года — театр.
Участвуют пиротехники из Аргентины, Италии, Испании, Канады, Пакистана, Португалии, России и Франции.
Во время открытия и закрытия будут использоваться 30-метровые башни со световым и пиротехническим оборудованием. Посетители увидят оригинальные фигуры разных цветов и форм.
Мероприятие состоится при поддержке комитета по туризму.
Ранее Nation News сообщал, что фестиваль Индонезии прошёл в Москве.