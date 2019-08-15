Международный фестиваль фейерверков пройдёт в Москве 17 и 18 августа

Международный фестиваль фейерверков «Ростех» пройдёт в Брaтеевском кaскaдном пaрке в Москве 17—18 августа, сообщает НСН.

Тема этого года — театр.

Участвуют пиротехники из Аргентины, Италии, Испании, Канады, Пакистана, Португалии, России и Франции.

Во время открытия и закрытия будут использоваться 30-метровые башни со световым и пиротехническим оборудованием. Посетители увидят оригинальные фигуры разных цветов и форм.

Мероприятие состоится при поддержке комитета по туризму.

Ранее Nation News сообщал, что фестиваль Индонезии прошёл в Москве.