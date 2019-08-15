В Японии произошла серия подземных толчков

Короткая ссылка
Японское метеорологическое агентство зафиксировало серию подземных толчков в префектурах Аомори и Мияги.
В Японии произошла серия подземных толчков
  • © Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает EEW со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.

Согласно его данным, в префектуре Аомори произошло два подземных толчка, магнитуда наиболее мощного из них составила 5,4. Глубина залегания его очага составила 90 км.

Кроме того, землетрясение магнитудой 3,5 произошло в море рядом с префектурой Мияги.   

Отмечается, что риска возникновения цунами нет.

РИА Новости со ссылкой на Единую геофизическую службу РАН сообщило, что жители курильского острова Кунашир ощутили землетрясение в Японии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить