В Японии произошла серия подземных толчков
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Об этом сообщает EEW со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.
Согласно его данным, в префектуре Аомори произошло два подземных толчка, магнитуда наиболее мощного из них составила 5,4. Глубина залегания его очага составила 90 км.
Кроме того, землетрясение магнитудой 3,5 произошло в море рядом с префектурой Мияги.
Отмечается, что риска возникновения цунами нет.
РИА Новости со ссылкой на Единую геофизическую службу РАН сообщило, что жители курильского острова Кунашир ощутили землетрясение в Японии.