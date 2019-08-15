В Японии произошла серия подземных толчков

Японское метеорологическое агентство зафиксировало серию подземных толчков в префектурах Аомори и Мияги.

Об этом сообщает EEW со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.

Согласно его данным, в префектуре Аомори произошло два подземных толчка, магнитуда наиболее мощного из них составила 5,4. Глубина залегания его очага составила 90 км.

Кроме того, землетрясение магнитудой 3,5 произошло в море рядом с префектурой Мияги.

Отмечается, что риска возникновения цунами нет.

РИА Новости со ссылкой на Единую геофизическую службу РАН сообщило, что жители курильского острова Кунашир ощутили землетрясение в Японии.