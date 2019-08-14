Режиссёр Глеб Панфилов опроверг сообщения о своей госпитализации

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Народный артист РСФСР режиссёр Глеб Панфилов опроверг сообщения о своей госпитализации, отметив, что посещал больницу для плановых процедур.
Режиссёр Глеб Панфилов опроверг сообщения о своей госпитализации
  • РИА Новости

«Со мной всё в порядке. Ездил сегодня в больницу на плановые процедуры, сейчас уже дома. Завтра тоже поеду, просто стараюсь следить за здоровьем, давно собирался сходить к врачу», — приводит его слова ТАСС.

Как отмечает агентство, ранее появились сообщения, что Панфилов был доставлен в одну из московских больниц в тяжёлом состоянии с подозрением на инфаркт.

Актриса Ирина Чурикова в беседе с телеканалом «Звезда» отметила, что Панфилов «просто советовался с врачом».

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