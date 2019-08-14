СМИ: Facebook платил за прослушку аудиосообщений пользователей

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Американская компания Facebook платила сотням подрядчиков, которые расшифровывали голосовые сообщения пользователей сервисов, принадлежащих корпорации. Об этом во вторник сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, поставленная Facebook задача «потрясла внештатных работников», которым не предоставлялась информация о том, каким образом компания приобрела записи. 

Сотрудники слушали разговоры пользователей, иногда непристойного содержания, но не знали, зачем Facebook нуждается в их расшифровке, отмечают источники агентства.

Отмечается, что в Facebook подтвердили информацию о расшифровке записей, однако уточнили, что прекратили расшифровывать звуковые сообщения «более недели назад».

Представитель компании также добавил, что пользователи, чьи сообщения были прослушаны, давали согласие на расшифровку своей речи в приложении Messenger для Facebook.

«Подрядчики проверяли правильность расшифровки (голосовых) сообщений искусственным интеллектом Facebook», — пояснили в корпорации.

Ранее стало известно, что сотрудники Google прослушивают голосовые команды, которые пользователи отдают смарт-динамику Google Home или приложению Google Assistant. В дальнейшем записи передаются экспертам и лингвистам, которые знакомы с нюансами и акцентами конкретного языка.

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