СМИ: Facebook платил за прослушку аудиосообщений пользователей
По их данным, поставленная Facebook задача «потрясла внештатных работников», которым не предоставлялась информация о том, каким образом компания приобрела записи.
Сотрудники слушали разговоры пользователей, иногда непристойного содержания, но не знали, зачем Facebook нуждается в их расшифровке, отмечают источники агентства.
Отмечается, что в Facebook подтвердили информацию о расшифровке записей, однако уточнили, что прекратили расшифровывать звуковые сообщения «более недели назад».
Представитель компании также добавил, что пользователи, чьи сообщения были прослушаны, давали согласие на расшифровку своей речи в приложении Messenger для Facebook.
«Подрядчики проверяли правильность расшифровки (голосовых) сообщений искусственным интеллектом Facebook», — пояснили в корпорации.
Ранее стало известно, что сотрудники Google прослушивают голосовые команды, которые пользователи отдают смарт-динамику Google Home или приложению Google Assistant. В дальнейшем записи передаются экспертам и лингвистам, которые знакомы с нюансами и акцентами конкретного языка.