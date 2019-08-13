Более 200 тысяч москвичей оформили единый читательский билет
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- РИА Новости
Как заявила заммэра Наталья Сергунина, свыше 1,8 млн книг выдано по такому билету с начала года.
Воспользоваться им можно в библиотеках в восьми округах. Список читален, где действует специальная пластиковая карта, можно найти на портале «Библиогород». До конца года перечень будет дополняться.
«Сейчас в электронный каталог изданий библиотек внесено почти шесть миллионов изданий — это треть всего книжного фонда библиотек Москвы. До конца августа к автоматизированной библиотечной системе подключат оставшиеся три библиотеки Юго-Западного округа, в сентябре к ней присоединятся читальни ТиНАО», — цитирует пресс-службу департамента информационных технологий портал мэра и правительства.
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