Более 200 тысяч москвичей оформили единый читательский билет

Более 20 тыс. жителей столицы оформили единый электронный читательский билет, который принимают в 302 библиотеках. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Как заявила заммэра Наталья Сергунина, свыше 1,8 млн книг выдано по такому билету с начала года.

Воспользоваться им можно в библиотеках в восьми округах. Список читален, где действует специальная пластиковая карта, можно найти на портале «Библиогород». До конца года перечень будет дополняться.

«Сейчас в электронный каталог изданий библиотек внесено почти шесть миллионов изданий — это треть всего книжного фонда библиотек Москвы. До конца августа к автоматизированной библиотечной системе подключат оставшиеся три библиотеки Юго-Западного округа, в сентябре к ней присоединятся читальни ТиНАО», — цитирует пресс-службу департамента информационных технологий портал мэра и правительства.

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