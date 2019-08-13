Спасатели предупредили о высокой пожароопасности в Оренбургской области
- РИА Новости
Пожароопасности присвоили четвёртый класс. Режим действует с 14 по 20 августа.
Граждан призвали воздержаться от пикников на природе, а также не разводить открытый огонь в непосредственной близости от лесных массивов.
Ранее председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов в беседе с ФАН заявил, что масштаб пожаров в Сибирско-Дальневосточной зоне превысил возможности МЧС, поэтому были привлечены силы Минобороны.