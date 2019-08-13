Спасатели предупредили о высокой пожароопасности в Оренбургской области

Короткая ссылка
Спасатели предупредили о высокой пожарной опасности в Оренбургской области в ближайшие дни, сообщает Inforeactor со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
Спасатели предупредили о высокой пожароопасности в Оренбургской области
  • РИА Новости

Пожароопасности присвоили четвёртый класс. Режим действует с 14 по 20 августа.

Граждан призвали воздержаться от пикников на природе, а также не разводить открытый огонь в непосредственной близости от лесных массивов.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов в беседе с ФАН заявил, что масштаб пожаров в Сибирско-Дальневосточной  зоне превысил возможности МЧС, поэтому были привлечены силы Минобороны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить