В заплыве X-Waters в Петербурге приняли участие более 900 человек

В международном заплыве на открытой воде X-Waters в Санкт-Петербурге приняли участие более 900 человек, сообщает Nation News.

Представители 17 стран проплыли вокруг Петропавловской крепости в воскресенье, 11 августа.

Первым финишировал Сергей Хурсанов. Он показал рекордное время — 29,15 минуты. В соревнованиях среди женщин победила Елена Сидоркова, которая преодолела 2300 м за 36,38 минуты.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что участники марафонского заплыва «За чистый Байкал» Вячеслав Тимошенко, Заур Закраилов и Евгений Семеняка преодолели дистанцию в 45 км.