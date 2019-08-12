В заплыве X-Waters в Петербурге приняли участие более 900 человек

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В международном заплыве на открытой воде X-Waters в Санкт-Петербурге приняли участие более 900 человек, сообщает Nation News.
В заплыве X-Waters в Петербурге приняли участие более 900 человек
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Представители 17 стран проплыли вокруг Петропавловской крепости в воскресенье, 11 августа.

Первым финишировал Сергей Хурсанов. Он показал рекордное время — 29,15 минуты. В соревнованиях среди женщин победила Елена Сидоркова, которая преодолела 2300 м за 36,38 минуты.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что участники марафонского заплыва «За чистый Байкал» Вячеслав Тимошенко, Заур Закраилов и Евгений Семеняка преодолели дистанцию в 45 км.

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