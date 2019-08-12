Ливни с грозами ожидаются в Амурской области

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Ливни с грозами ожидаются в Амурской области 14—15 и 17—18 августа, осадки будут сопровождаться сильным ветром.
Ливни с грозами ожидаются в Амурской области
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«Ожидается неустойчивый характер погоды с дождями различной интенсивности», — говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по региону. 

Отмечается, что, по информации Амурского центра гидрометеорологической службы, непогода будет вызвана смещением через территорию Амурской области серии активных циклонических вихрей.

«14—15 августа ожидаются сильные дожди и ливни с грозами. 17—18 августа, кроме осадков, прогнозируют усиление ветра», — отметили в ведомстве. 

В июле режим ЧС был объявлен в Белогорске Амурской области из-за паводка.

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