В пяти парках Москвы запустят серию лекций «Профессии в действии» с 11 августа
- РИА Новости
Лекции пройдут в парках «Музеон», «Северное Тушино», «Фили», а также в саду имени Баумана и Таганском парке.
Детям и взрослым расскажут о таких профессиях, как дрессировщик гепардов, водолаз, сыродел, электромонтажник, эколог.
«Цель нашего проекта — вдохновить мальчишек и девчонок на поиски своего призвания. Все желающие смогут задать специалистам свои вопросы и пообщаться в неформальной обстановке», — заявили в пресс-службе Мосгорпарка.
Всего запланировано пять лекций, передаёт портал мэра и правительства.
Ранее портал Nation News сообщал, что фестиваль Индонезии прошёл в Москве.