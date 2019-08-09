В пяти парках Москвы запустят серию лекций «Профессии в действии» с 11 августа

В пяти столичных парках запустят серию лекций «Профессии в действии» с 11 августа по 13 октября, сообщает сайт «Москва 24».

Лекции пройдут в парках «Музеон», «Северное Тушино», «Фили», а также в саду имени Баумана и Таганском парке.

Детям и взрослым расскажут о таких профессиях, как дрессировщик гепардов, водолаз, сыродел, электромонтажник, эколог.

«Цель нашего проекта — вдохновить мальчишек и девчонок на поиски своего призвания. Все желающие смогут задать специалистам свои вопросы и пообщаться в неформальной обстановке», — заявили в пресс-службе Мосгорпарка.

Всего запланировано пять лекций, передаёт портал мэра и правительства.

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