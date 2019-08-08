Эксперт рассказал о российских роботах «Амулет» и «Юнона»

Конструктор Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» Павел Клочков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о российских роботах «Амулет» и «Юнона».

По словам эксперта, в настоящее время изготавливается второй «Амулет», с улучшенными характеристиками.

Как пояснил Клочков, там уже есть бесплатформенная инерциальная навигационная система, волоконно-оптический гироскоп, доплеровский лаг, гидроакустический модем и ГБО.

«Кроме того, этот аппарат предполагает возможность смены модулей — при желании можно будет в любой момент вставить доплерлаг, биомодем или другие устройства», — сообщил он.

Клочков также рассказал, что «Амулет» и «Юнона» проходят испытания в Феодосии. По словам эксперта, аппаратами, оснащёнными ГБО, можно снять всё, что плавает и лежит на дне, и опускать людей на дно для этого не придётся.

Ранее сообщалось, что робот «Фёдор», которого планируется отправить на МКС, получит новую функцию голосового помощника, что позволит ему «вести беседы» с космонавтами.