Мединский рассказал о подробностях прогулки с Тарантино по Кремлю

Министр культуры России Владимир Мединский рассказал в беседе с РИА Новости подробности прогулки с американским режиссёром Квентином Тарантино по Кремлю.

«Он человек думающий, умеющий слушать, он был самым лучшим членом группы, который не отходил от экскурсовода ни на шаг, ловил каждое слово. Он очень эмоциональный, интересовался русской историей, он совершенно потрясён Москвой. Ему показали все старые палаты, мы переходили из зала XV века в XIX, как на машине времени», — сообщил Мединский.

Ранее Тарантино побывал вместе с Мединским на экскурсии в Государственном историко-культурном музее-заповеднике «Московский Кремль».

Отмечалось, что большую часть экскурсии по территории Кремля для режиссёра провёл сам министр культуры.