В Москве намерены отремонтировать бывший родильный приют XIX века
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- РИА Новости
Об этом стало известно на публичном представлении закупки в рамках проекта «Биржа торгов». Организатор — департамент по конкурентной политике.
Как заявил глава департамента Геннадий Дёгтев, бывший приют — выявленный объект культурного наследия.
«Здaние имеет оригинaльную крышу нaчaлa XX векa со слуховыми окошкaми и печными трубaми, внутри тaкже сохрaнились оригинaльные лестницы и отдельные элементы оформления интерьерa», — отметил он.
По его словам, победителю электронного аукциона нужно всё это учесть.
Все работы необходимо выполнить в течение года с момента заключения контракта.
Ранее портал Nation News сообщал, что в Москве отреставрируют здание поликлиники 1920-х годов.