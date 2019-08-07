В Москве намерены отремонтировать бывший родильный приют XIX века

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В Москве планируют отремонтировать бывший родильный приют XIX века, входящий в архитектурный ансамбль больницы имени братьев Бахрушиных, сообщает НСН.
В Москве намерены отремонтировать бывший родильный приют XIX века
  • © Евгения Новоженина
  • РИА Новости

Об этом стало известно на публичном представлении закупки в рамках проекта «Биржа торгов». Организатор — департамент по конкурентной политике.

Как заявил глава департамента Геннадий Дёгтев, бывший приют — выявленный объект культурного наследия.

«Здaние имеет оригинaльную крышу нaчaлa XX векa со слуховыми окошкaми и печными трубaми, внутри тaкже сохрaнились оригинaльные лестницы и отдельные элементы оформления интерьерa», — отметил он.

По его словам, победителю электронного аукциона нужно всё это учесть.

Все работы необходимо выполнить в течение года с момента заключения контракта.

Ранее портал Nation News сообщал, что в Москве отреставрируют здание поликлиники 1920-х годов.

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