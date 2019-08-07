В исследовательском центре на северо-западе Саудовской Аравии родились детёныши редкого леопарда

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В исследовательском центре дикой природы принца Сауда Аль-Фейсала на северо-западе Саудовской Аравии родились два детёныша южноаравийского леопарда. Данный подвид находится на грани вымирания.
В исследовательском центре на северо-западе Саудовской Аравии родились детёныши редкого леопарда
  • © rcu.gov.sa

Об этом рассказали в королевской комиссии Саудовской Аравии по развитию Аль-Улы.

Самец и самка появились на свет 26 апреля. Они прошли критический рубеж взросления в 12 недель, усвоили важные манеры поведения и окрепли, после чего их впервые осмотрели и сделали прививки.

Детёныши останутся с матерью в течение последующего периода времени, который может составить от 18 месяцев до двух лет.

Как напомнил министр культуры и глава комиссии, принц Бадр бин Абдулла бин Мухаммед бин Фархан Аль Сауд, во всём мире насчитывается менее 200 особей южноаравийских леопардов, живущих в дикой природе.

«Они являются самым уязвимым подвидом животных, находящихся под угрозой исчезновения, и эти родившиеся детёныши дают надежду на его возрождение», — добавил он.

Отмечается, что инициативы комиссии по спасению южноаравийских леопардов объединяют несколько проектов, направленных на сохранение этого подвида, включая обширную программу по его разведению и возвращению в дикую природу, а также создание Международного фонда по защите южноаравийского леопарда.

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