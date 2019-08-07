Тарантино рассказал об идее последнего, десятого фильма
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«Я хочу сделать десять фильмов. Я хочу, чтобы появился ещё один фильм. У меня есть ещё одна идея. То, что вы видите сейчас, это предпоследний фильм. Вообще, конечно, я вложил в этот фильм («Однажды в... Голливуде». — RT) всё, что у меня было. Я не хотел, чтобы что-то осталось недосказанным или недоделанным», — рассказал Тарантино.
По его словам, он намерен снять суперфильм.
«Честно говоря, я пока не знаю, что будет в десятом фильме. Но если думать... что все фильмы рассказывают одну и ту же историю, а каждый фильм — это маленький вагончик в составе огромного паровоза, то я хочу сделать какой-то огромный суперфильм, который закроет логику всех моих фильмов», — добавил режиссёр.
Ранее стало известно, что фильм «Однажды в... Голливуде», собрав в прокате $40 млн за первый уикенд, стал рекордным для Квентина Тарантино.