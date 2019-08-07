Тарантино рассказал об идее последнего, десятого фильма

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Американский режиссёр Квентин Тарантино, который приехал в Москву на премьеру своего фильма «Однажды в... Голливуде», заявил в ходе пресс-конференции, что планирует снять последний, десятый фильм.
Тарантино рассказал об идее последнего, десятого фильма
  • © Paolo Pizzi/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Я хочу сделать десять фильмов. Я хочу, чтобы появился ещё один фильм. У меня есть ещё одна идея. То, что вы видите сейчас, это предпоследний фильм. Вообще, конечно, я вложил в этот фильм («Однажды в... Голливуде». — RT) всё, что у меня было. Я не хотел, чтобы что-то осталось недосказанным или недоделанным», — рассказал Тарантино.

По его словам, он намерен снять суперфильм.

«Честно говоря, я пока не знаю, что будет в десятом фильме. Но если думать... что все фильмы рассказывают одну и ту же историю, а каждый фильм — это маленький вагончик в составе огромного паровоза, то я хочу сделать какой-то огромный суперфильм, который закроет логику всех моих фильмов», — добавил режиссёр.

Ранее стало известно, что фильм «Однажды в... Голливуде», собрав в прокате $40 млн за первый уикенд, стал рекордным для Квентина Тарантино.

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