Тарантино в Москве получил в подарок сборник стихов Пастернака
- РИА Новости
«Глава Минкультуры России подарил режиссёру факсимильное издание первой книги стихов Бориса Пастернака «Близнец в тучах», выпущенной в 1913 году», — говорится в сообщении.
Как напоминают в ведомстве, Тарантино является большим поклонником творчества Пастернака.
«В свой последний визит в Москву в 2004 году он побывал на могиле поэта в Переделкине», — добавили в Минкультуры.
Указывается, что 7 августа Квентин Тарантино посетит московскую премьеру своей картины «Однажды в Голливуде», которую ранее показали на Каннском кинофестивале.
Лента выйдет в российский прокат 8 августа.
Ранее Тарантино побывал вместе с Мединским на экскурсии в Государственном историко-культурном музее-заповеднике «Московский Кремль».