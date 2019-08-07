Тарантино в Москве получил в подарок сборник стихов Пастернака

Министр культуры России Владимир Мединский подарил американскому режиссёру Квентину Тарантино, приехавшему в Москву, копию первого издания книги стихов Бориса Пастернака «Близнец в тучах», заявили в пресс-службе Минкультуры.

«Глава Минкультуры России подарил режиссёру факсимильное издание первой книги стихов Бориса Пастернака «Близнец в тучах», выпущенной в 1913 году», — говорится в сообщении.

Как напоминают в ведомстве, Тарантино является большим поклонником творчества Пастернака.

«В свой последний визит в Москву в 2004 году он побывал на могиле поэта в Переделкине», — добавили в Минкультуры.

Указывается, что 7 августа Квентин Тарантино посетит московскую премьеру своей картины «Однажды в Голливуде», которую ранее показали на Каннском кинофестивале.

Лента выйдет в российский прокат 8 августа.

Ранее Тарантино побывал вместе с Мединским на экскурсии в Государственном историко-культурном музее-заповеднике «Московский Кремль».