Владимир Кошевой рассказал о новом фильме Валерия Тодоровского
- ©kino-teatr.ru
«Режиссёру хотелось добиться аутентичного изобразительного ряда. Действие происходит в 1970-х. В Одессу к родителям на лето приезжают дочери со своими мужьями. Неожиданно в городе начинается эпидемия холеры. И Одессу закрывают», — заявил он.
По его словам, лента посвящена большой семье, её проблемам, радостям и горестям.
Как отметил Кошевой, Тодоровский собрал на съёмочной площадке настоящих профессионалов — таких актёров, как Ирина Розанова, Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов, Ксения Раппопорт. Кошевой считает большой удачей работу с ними.
Ранее французский актёр Даниэль Отой в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал, как выбирает роли.