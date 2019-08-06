Владимир Кошевой рассказал о новом фильме Валерия Тодоровского

Актёр Владимир Кошевой в беседе с газетой «Известия» рассказал о новом фильме Валерия Тодоровского «Одесса».

«Режиссёру хотелось добиться аутентичного изобразительного ряда. Действие происходит в 1970-х. В Одессу к родителям на лето приезжают дочери со своими мужьями. Неожиданно в городе начинается эпидемия холеры. И Одессу закрывают», — заявил он.

По его словам, лента посвящена большой семье, её проблемам, радостям и горестям.

Как отметил Кошевой, Тодоровский собрал на съёмочной площадке настоящих профессионалов — таких актёров, как Ирина Розанова, Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов, Ксения Раппопорт. Кошевой считает большой удачей работу с ними.

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