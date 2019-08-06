Лев Лещенко прокомментировал сообщения о смерти Аллы Вербер
- РИА Новости
«Мы буквально четыре дня назад были вместе на юбилее Игоря Крутого. И танцевали, и общались, и сидели вместе. Это шок», — сказал он.
По его словам, Вербер любила людей, занималась модой, знала многих мировых дизайнеров, её уважали и ценили.
«Мы глубоко скорбим и сожалеем, что так произошло», — добавил Лещенко.
Ранее стилист, телеведущий и эксперт моды Владислав Лисовец в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о смерти Вербер.