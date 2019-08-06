Лев Лещенко прокомментировал сообщения о смерти Аллы Вербер

Певец Лев Лещенко в беседе с Пятым каналом прокомментировал сообщения о смерти вице-президента ювелирной компании Mercury и fashion-директора ЦУМа Аллы Вербер.

«Мы буквально четыре дня назад были вместе на юбилее Игоря Крутого. И танцевали, и общались, и сидели вместе. Это шок», — сказал он.

По его словам, Вербер любила людей, занималась модой, знала многих мировых дизайнеров, её уважали и ценили.

«Мы глубоко скорбим и сожалеем, что так произошло», — добавил Лещенко.

Ранее стилист, телеведущий и эксперт моды Владислав Лисовец в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о смерти Вербер.