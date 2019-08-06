Вячеслав Зайцев назвал Аллу Вербер удивительной женщиной

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Российский модельер Вячеслав Зайцев в беседе с телеканалом «360» прокомментировал сообщения о смерти вице-президента ювелирной компании Mercury и fashion-директора ЦУМа Аллы Вербер.
Вячеслав Зайцев назвал Аллу Вербер удивительной женщиной
  • РИА Новости

«Это человек, который сумел поразить жителей Москвы, открыв магазин модной одежды. Она была удивительной женщиной с блестящим вкусом, пониманием современной моды и большой культуры», — сказал он.

Со своей стороны, историк моды, телеведущий Александр Васильев в беседе с телеканалом «Звезда» назвал Вербер реинкарнацией гламура российской моды.

«Я знаю, о ней будут помнить все, кто причастен к миру моды и кто был её современником и встречался с ней профессионально или лично», — заявил он.

Ранее стилист, телеведущий и эксперт моды Владислав Лисовец прокомментировал сообщения о смерти Вербер.

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