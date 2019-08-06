Иосиф Пригожин назвал Аллу Вербер светлым человеком

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал RT сообщения о смерти вице-президента ювелирной компании Mercury и fashion-директора ЦУМ Аллы Вербер.

«Это печальная, плохая новость… Это трагедия для семьи, для людей, для друзей. Она была очень светлым человеком. Добрейшей души человек, отзывчивый, я с ней разговаривал два дня назад, поэтому для нас это шок», — сказал Пригожин.

Он также выразил сожаление, что «потерял такого друга».

«Это говорит о том, что жизнь конечна, вне зависимости от возраста. Нужно уважать друг друга и ценить эту жизнь во всех её красках. Нам жалко, что мы потеряли такого друга», — добавил продюсер.

Ранее в ЦУМе подтвердили RT информацию о смерти Аллы Вербер.