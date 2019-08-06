Умерла писательница Тони Моррисон

Американская писательница лауреат Нобелевской премии по литературе 1993 года Тони Моррисон умерла в возрасте 88 лет.

© Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com

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Об этом сообщает Associated Press. Отмечается, что она скончалась в понедельник, 5 августа, ночью в медицинском центре в Нью-Йорке. Моррисон является автором таких романов, как «Возлюбленная», «Песнь Соломона», «Дом», «Боже, храни моё дитя».