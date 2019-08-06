Участники заплыва «За чистый Байкал» преодолели дистанцию в 45 км

Участники марафонского заплыва «За чистый Байкал» Вячеслав Тимошенко, Заур Закраилов и Евгений Семеняка преодолели дистанцию в 45 км, сообщает интернет-издание argumenti.ru.

Им потребовалось около суток. Стартовали спортсмены из Листвянки, финишировали в Выдрине.

«Одна из основных сложностей в таком марафоне — избежать переохлаждения. Конечно, преодолеть такую дистанцию без остановки нереально. Но даже с учётом передышек плыть больше суток в ледяной воде — очень сложная задача», — заявил основатель школы плавания Swim Rocket Никита Кислов, призёр российских и международных соревнований.

Цель заплыва — привлечь внимание к экологической ситуации вокруг Байкала.

Ранее председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о токсичной воде в Байкале.