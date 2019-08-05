В Оренбургской области начались съёмки фильма «Сарматы» Александра Прошкина

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В Оренбургской области стартовали съёмки фильма «Сарматы» Александра Прошкина, сообщает RIA56.
В Оренбургской области начались съёмки фильма «Сарматы» Александра Прошкина
  • © pixabay.com

Как заявила и. о. министра культуры и внешних связей региона Евгения Шевченко, режиссёр уже работает в Саракташском районе.

«Сарматы» — это наша коренная история, имиджевая. Когда к нам приезжают гости, мы сразу ведём их на выставку сарматского золота в музей. И эта история будет отражена в этом фильме», — отметила она.

В картине снимаются Виктор Сухоруков, Василий Мищенко, Карина Андоленко, Марина Васильева. Также задействованы артисты Оренбургского государственного драматического театра.

Ранее французский актёр Даниэль Отёй в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал, как выбирает роли.

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