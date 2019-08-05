В Оренбургской области спасли трёх медведей после публикации RT

Трёх медведей, которых держали в клетках в придорожном кафе неподалёку от города Бузулук в Оренбургской области, освободили и привезли в столицу Ингушетии в минувшие выходные. Об этом сообщил мэр Магаса Беслан Цечоев. Он заявил, что ситуацию удалось решить благодаря публикации RT видеоролика с животными.

«Хочу поблагодарить и канал RT, и лично Маргариту Симоньян, благодаря которой сегодня медведи находятся здесь, в Магасе», — отметил мэр города в своём видеообращении.

Как рассказал Цечоев RT, с медведями работают ветеринары, их разместили в новом просторном вольере в одном из частных подворий города.

По его словам, специалистам предстоит дать справку о состоянии каждого из них.

«Мы узнали о мишках благодаря новости на RT — и очень вовремя! Мишки проделали долгий путь, сейчас они наконец у нас, отдыхают и набираются сил. Чувствуют себя пока не очень хорошо, но мы сделаем всё возможное, чтобы это исправить», — сообщил Цечоев.

Он добавил, что если медведей не удастся вернуть в дикую природу, их поместят в специально огороженную заповедную зону, где они смогут жить вдали от людей, но под присмотром специалистов.

«Минимум пару месяцев их будут лечить, наблюдать за ними. Выходим их, выкормим, а уже потом будем решать, можно ли их выпускать на волю или они продолжат жить среди людей. Лично у меня был похожий опыт с орлом — мы постепенно приучали его к дикой природе — и в конце концов он присоединился к своим собратьям», — рассказал мэр Магаса.

Мэр Магаса рассказал о состоянии спасённых на трассе Самара — Оренбург медведей

В середине июня RT опубликовал видео из социальных сетей из придорожного кафе неподалёку от города Бузулук.

На кадрах, снятых артистами театра, которые проезжали мимо заведения в Оренбургской области, — три медведя.

Животные были заперты в клетке без воды на 30-градусной жаре. Как заявил владелец кафе, он устал от животных и готов был продать их либо в приют, либо на мясо и шкуры. За каждое животное владелец кафе хотел 100 тыс. рублей.

В конце концов мэр столицы Ингушетии, Магаса, взялся выкупить и спасти истощённых медведей.