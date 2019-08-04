СМИ: Принца Чарльза пригласили сыграть в фильме о Джеймсе Бонде

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Принца Чарльза пригласили сыграть небольшую роль в новом фильме о приключениях британского спецагента Джеймса Бонда, сообщает The Sun со ссылкой на источники.
СМИ: Принца Чарльза пригласили сыграть в фильме о Джеймсе Бонде
  • Reuters

По информации издания, предложение было сделано, когда принц посетил съёмочную площадку кинокартины. 

«Ни для кого не секрет, что фильм столкнулся с рядом неудач, однако приглашение члена королевской семьи может стать как раз тем, в чём нуждается картина», — отметил источник газеты.

Как пишет издание, в настоящее время принц Чарльз обдумывает предложение. Официального подтверждения этой информации пока не последовало.

Ранее в сети появилось видео со съёмок нового фильма о Джеймсе Бонде.

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