СМИ: Принца Чарльза пригласили сыграть в фильме о Джеймсе Бонде

Принца Чарльза пригласили сыграть небольшую роль в новом фильме о приключениях британского спецагента Джеймса Бонда, сообщает The Sun со ссылкой на источники.

По информации издания, предложение было сделано, когда принц посетил съёмочную площадку кинокартины.

«Ни для кого не секрет, что фильм столкнулся с рядом неудач, однако приглашение члена королевской семьи может стать как раз тем, в чём нуждается картина», — отметил источник газеты.

Как пишет издание, в настоящее время принц Чарльз обдумывает предложение. Официального подтверждения этой информации пока не последовало.

Ранее в сети появилось видео со съёмок нового фильма о Джеймсе Бонде.