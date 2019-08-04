СМИ: Принца Чарльза пригласили сыграть в фильме о Джеймсе Бонде
- Reuters
По информации издания, предложение было сделано, когда принц посетил съёмочную площадку кинокартины.
«Ни для кого не секрет, что фильм столкнулся с рядом неудач, однако приглашение члена королевской семьи может стать как раз тем, в чём нуждается картина», — отметил источник газеты.
Как пишет издание, в настоящее время принц Чарльз обдумывает предложение. Официального подтверждения этой информации пока не последовало.
Ранее в сети появилось видео со съёмок нового фильма о Джеймсе Бонде.