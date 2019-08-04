Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook и Instagram

Пользователи Facebook и Instagram из нескольких стран столкнулись со сбоем в работе сервисов. Об этом сообщается на сайте Downdetector.

Неполадки в работе социальных сетей появились после 16:00 мск.

Сообщается, что 16% пользователей Instagram столкнулись с проблемами загрузки фотографий, ещё 12% не могут войти в свою учётную запись.

Неполадки с просмотром новостной ленты Facebook отметили 33% пользователей, в то время как 32% испытывают проблемы с входом в аккаунт.

О проблемах сообщают пользователи из Германии, Японии, Бразилии, США и других стран.

24 июля в работе Instagram и Facebook произошёл сбой.