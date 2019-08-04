Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook и Instagram
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- globallookpress.com
Неполадки в работе социальных сетей появились после 16:00 мск.
Сообщается, что 16% пользователей Instagram столкнулись с проблемами загрузки фотографий, ещё 12% не могут войти в свою учётную запись.
Неполадки с просмотром новостной ленты Facebook отметили 33% пользователей, в то время как 32% испытывают проблемы с входом в аккаунт.
О проблемах сообщают пользователи из Германии, Японии, Бразилии, США и других стран.
24 июля в работе Instagram и Facebook произошёл сбой.