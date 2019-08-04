Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook и Instagram

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Пользователи Facebook и Instagram из нескольких стран столкнулись со сбоем в работе сервисов. Об этом сообщается на сайте Downdetector.
Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook и Instagram
  • © Silas Stein/dpa
  • globallookpress.com

Неполадки в работе социальных сетей появились после 16:00 мск.

Сообщается, что 16% пользователей Instagram столкнулись с проблемами загрузки фотографий, ещё 12% не могут войти в свою учётную запись.

Неполадки с просмотром новостной ленты Facebook отметили 33% пользователей, в то время как 32% испытывают проблемы с входом в аккаунт.

О проблемах сообщают пользователи из Германии, Японии, Бразилии, США и других стран.

24 июля в работе Instagram и Facebook произошёл сбой.

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