Эмигрировавший во Францию художник Арнштам получил российский паспорт

Художник Кирилл Арнштам, в детстве уехавший из России, получил российское гражданство в возрасте 100 лет.

Арнштам был увезён из России родителями в возрасте двух лет. Большую часть жизни он провёл во Франции, где отметил 100-летний юбилей.

«Это восстановление исторической справедливости. Никогда он не терял связи с Россией. Всегда мечтал воссоединиться с Россией», — сказал советник-посланник посольства России во Франции Артём Студенников.

Кирилл Арнштам работал для таких изданий, как Parimatch, Marie Claire и Playboy. В 1994 году он организовывал выставку своих работ в Москве.