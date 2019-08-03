Эмигрировавший во Францию художник Арнштам получил российский паспорт
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Арнштам был увезён из России родителями в возрасте двух лет. Большую часть жизни он провёл во Франции, где отметил 100-летний юбилей.
«Это восстановление исторической справедливости. Никогда он не терял связи с Россией. Всегда мечтал воссоединиться с Россией», — сказал советник-посланник посольства России во Франции Артём Студенников.
Кирилл Арнштам работал для таких изданий, как Parimatch, Marie Claire и Playboy. В 1994 году он организовывал выставку своих работ в Москве.
- Эмигрировавший во Францию художник Арнштам получил российский паспорт