Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Чили. Об этом сообщает Геологическая служба США.

По данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 18:28 UTC (21:28 мск) в 94 км к юго-западу от города Сан-Антонио.

Очаг залегал на глубине 10 км.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,0 произошло на острове Крит в Греции.