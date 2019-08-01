Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Чили
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Чили. Об этом сообщает Геологическая служба США.
- © Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
По данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 18:28 UTC (21:28 мск) в 94 км к юго-западу от города Сан-Антонио.
Очаг залегал на глубине 10 км.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,0 произошло на острове Крит в Греции.
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