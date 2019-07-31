На Античной дороге хоры Херсонеса создадут зону для променада

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Музей-заповедник «Херсонес Таврический» создаст зону для променада на Античной дороге хоры в районе Омеги, сообщает «Новый Севастополь».
На Античной дороге хоры Херсонеса создадут зону для променада
  • © Юрий Лашов
  • РИА Новости

Об этом заявила директор музея Елена Морозова на совещании под председательством министра культуры России Владимира Мединского в Севастополе.

«Думаю, что это будет совместный проект с городом. Мы готовы начинать переговоры, чтобы создать если не бульвар, то некую историческую зону-променад, которая станет и украшением города, и будет нести культурно-просветительскую функцию для горожан и гостей», — сказала она.

В настоящее время администрация выставочного комплекса готовит проект по содержанию хоры Херсонеса.

Ранее Inforeactor сообщало, что турпоток в Севастополь увеличился на 23% по итогам первых шести месяцев 2019 года.

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