В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в начале августа

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с газетой «Известия» рассказала о погоде в Москве в начале августа.

До понедельника, 5 августа, в столице будет облачно с прояснениями, местами ожидается небольшой дождь.

В ночь на 1 августа в Москве прогнозируется +7...+9 ˚С, днём — до +15...+17 ˚С.

В ночь на 2 августа будет +9...+11 ˚С, днём — +16...+18 ˚С. Такая же погода ожидается 3 августа.

В воскресенье, 4 августа, в ночное время возможно +6...+10 ˚С, в дневное — до +13...+18 ˚С.

С 1 по 3 августа в столице прогнозируется умеренный северо-западный ветер. Скорость составит 5—10 м/с. Днём 1 августа ожидаются порывы до 15 м/с.

Ранее URA.RU сообщало, что спасатели предупредили о сильном ветре в Ямало-Ненецком автономном округе. В отдельных районах ожидались порывы до 15—20 м/с.