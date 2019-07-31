Летние кинотеатры работают в девяти московских парках

В девяти столичных парках работают летние кинотеатры, сообщает «Вечерняя Москва».

В них демонстрируются и мировые блокбастеры, и культовые советские фильмы. Большинство сеансов бесплатные.

Посетить показы под открытым небом можно, к примеру, в парке Горького, «Музеоне», саду «Эрмитаж», «Сокольниках».

В кинотеатрах также показывают фестивальные и авторские ленты, новинки проката, детские мультфильмы, сообщает портал мэра и правительства.

Ранее RIA56 информировало, что актёр Евгений Стычкин проведёт церемонию закрытия международного фестиваля «Восток — Запад. Классика и авангард» в Оренбурге.