В Москве рассказали о ходе благоустройства территории вокруг Политехнического музея

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В столичном Стройкомплексе рассказали о ходе благоустройства территории вокруг Политехнического музея, сообщает «Вечерняя Москва».
В Москве рассказали о ходе благоустройства территории вокруг Политехнического музея
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Речь идёт об общественно-рекреационной зоне «Музейный парк».

«Верхний и нижний уровни пешеходной зоны связаны с амфитеатром и пешеходными мостами, малыми архитектурными формами, зелёными насаждениями. Скверы у выходов из метро соединяют бывший подвальный уровень музея и город, образуя новый пешеходный маршрут», — заявили в Стройкомплексе.

На данный момент закончено строительство парка-амфитеатра, фойе на открытом воздухе, которое станет продолжением пространств внутри здания.

Из общественного пространства можно будет попасть в музей, пройти через подземные переходы к ближайшим станциям метро, выйти в соседние скверы или посетить кафе или галереи.

Ранее портал «Дни.ру» сообщал, что на территории ЗИЛа в Москве появится пешеходный бульвар с арт-объектами.

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